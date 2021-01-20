لبنان | لهذه المميزات… الإمارات وجهة الاستثمار الأجنبي في 2021

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 01:12 مساءً - تكثف الدوائر المعنية بتنمية الاستثمار في الإمارات جهودها الهادفة لجعل 2021 عاما استثنائيا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وتستهدف الحكومة الاتحادية في الإمارات تسريع وتيرة النشاط الاقتصادي بما يضمن استدامة الأرقام المستهدفة للنمو خلال عام الاحتفال بالخمسين الأولى من عمر الإمارات.

الاستثمار في العقار.. كلمة السر في عام استثنائي لأسواق الإمارات

وشهد أول أسبوعين من العام وفق تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، نقلة نوعية وسّعت الخريطة الاممية للترويج والاستقطاب الاستثماري للإمارات، أعقبها قمة عالمية للاستدامة تكرس أبو ظبي والإمارات حاضرة دولية لشراكات التنمية التي تستكشف الفرص الاقتصادية وتدعم الابتكار من أجل تحقيق “التعافي الأخضر” في مرحلة ما بعد جائحة كورنا.

رقم قياسي جديد يعكس جاذبية الأعمال والاستثمار بدبي

وتُقدّر الجهات الموكلة بتنمية الاستثمار أن النجاحات التي حققتها الإمارات في إدارة الجائحة وسرعة التخارج منها، عززت كثيرا من تنافسية الإمارات، وفي الثقة بها كجهة جاذبة للمستمرين الذين يتطلعون الى تنويع قواعد الإمداد المحمية بشبكة المحفزات وبناء الفائض القادر على الصمود.

تصينفات عالمية

وشكّل نجاح الإمارات في مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرصة لاستقطاب الاستثمارات، ميزة جديدة أُضيفت الى تصنيفها في مؤشر “دافوس” للتنافسية والذي احتلت فيه المرتبة الأولى عالميا في استقرار الاقتصاد الكلي، والثالثة في سرعة الاستجابة الحكومية تجاه المتغيرات.

وكان مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، أعلن الأسبوع الماضي عن فتح ثمانية مكاتب جديدة موزعة على المدن و الاقاليم النشطة استثماريا والواعدة في القارات الأمريكية والأوروبية والآسيوية، استهدفت فيها توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الرئيسيين المستهدفين بتعزيز فرص الاستثمار وجذب الشركات المبتكرة للاستفادة من الفرص المتجددة ولتأسيس أعمالها وتنميتها في الإمارة.

عصر ما بعد النفط

واستبق مكتب أبوظبي للاستثمار ذلك بإطلاق برنامج الابتكار الذي يقدم دعما بقيمة ملياري درهم للمجالات سريعة النمو.

وتنفيذا للرؤية طويلة المدى بالتحول من إدارة الموارد الطبيعية المحدودة، وارتياد عصر ما بعد النفط بنهج الإدارة الشاملة للموارد بأدوات الرقمنة والابتكار، كان مكتب أبوظبي للاستثمار دخل في “صندوق بداية”، مستهدفا تمكين شركات التكنولوجيا الناشئة من الوصول الى رأس المال الذي تحتاجه لمواصلة تطوير أعمالها بالاستفادة من صندوق تأسس في مايو/آيار 2019 ضمن بر نامج أبوظبي للمسرعات التنموية” غدا 21″.

وبالتزامن مع كل ذلك ، كشف برنامج مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار لعام 2021 عن رؤية وثيقة تعطي الأولوية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بقوة جاذبية البنية التحتية وتكامل إمكانيات النمو الذي يعتمد إدماج المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

وكانت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار قد عقدت مؤخرا ملتقى افتراضيا مع مستثمري فرنسا وسويسرا عرضت فيه الفرص الواعدة في قطاعي الأغذية والتكنولوجيا الصحية. وآخر مع مستثمرين من ألمانيا حول مزايا الإمارة في قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا. وثالثا مع مستثمرين من المملكة المتحدة حول أفضلية دبي في 4 قضايا حيوية.

وفي هذه اللقاءات الافتراضية المتواصلة، والبعثات التجارية التي تبرمج لها لعام 2021، توظّف مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، خبرتها الطويلة المتراكمة لاستقطاب الاستثمارات بميزة ما تتمتع به دبي من موقع استراتيجي وبيئة اعمال نموذجية تمتلك ناصية الوصول الى كافة الاسواق العالمية، القيادية منها والواعدة، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.