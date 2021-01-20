لبنان | بالرغم من الاقفال العام… دولار السوق السوداء يأبى الانخفاض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 9:57 صباحًا

يتم التداول بالدولار في السوق السوداء صباح اليوم على سعر 8650 ليرة للمبيع و8725 ليرة للشراء، علماً ان هذا السعر هو سعر اقفال مساء امس.

من جهة ثانية، أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الاربعاء 20/1/2021 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.

ودفعت هذه الأزمة مئات آلاف اللبنانيين للخروج إلى الشارع منذ 17 تشرين احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد والفشل في إدارة الأزمات المتلاحقة.