لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 08:44 صباحاً - منذ 13 دقيقة
– عيناتا – الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي.
آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 8:27 صباحًا
جرافات "الأشغال" تفتح الطرقات المقطوعة
أفادت غرفة التحكم المروري أن وضع الطرق الجبلية صباح اليوم كالآتي:
– عيناتا – الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي.
– كفرذبيان – حدث بعلبك مقطوعة وفاريا سالكة حتى ساحة وردة.
– جرد مربين – الهرمل مقطوعة.
– العاقورة – حدث بعلبك مقطوعة.
– معاصر الشوف – كفريا مقطوعة
أما طريق ضهر البيدر – ترشيش زحلة فسالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.