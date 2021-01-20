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لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 20 يناير 2021 08:44 صباحاً - منذ 13 دقيقة

آخر تحديث: 20 - يناير - 2021 8:27 صباحًا

جرافات "الأشغال" تفتح الطرقات المقطوعة

أفادت غرفة التحكم المروري أن وضع الطرق الجبلية صباح اليوم كالآتي:

– عيناتا – الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي.
– كفرذبيان – حدث بعلبك مقطوعة وفاريا سالكة حتى ساحة وردة.
– جرد مربين – الهرمل مقطوعة.
– العاقورة – حدث بعلبك مقطوعة.
– معاصر الشوف – كفريا مقطوعة

أما طريق ضهر البيدر – ترشيش زحلة فسالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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