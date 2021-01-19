لبنان | حصيلة كورونا اليوم “4359”.. وهذه البلدات سجلت أعلى نسب إصابات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ 50 دقيقة

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 9:38 مساءً

سجّل لبنان اليوم الثلاثاء، 4359 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة، وفق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: حارة حريك (قضاء بعبدا) 91 إصابة.

المرتبة الثانية: صور (قضاء صور) 69 إصابة.

المرتبة الثالثة: الأشرفية (قضاء بيروت) 65 إصابة