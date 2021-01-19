لبنان | عبود: من المسؤول عن الظلم اللاحق بالصناعة الوطنية؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 8:43 مساءً

أشار وزير ​الصناعة​ السابق ​فادي عبود​ إلى أن “اصوات المرتزقة بدأت بالاتهامات بان ​جمعية الصناعيين​ تطالب بفتح ​المصانع​ مما سيهدد ​السلامة العامة​، لن ادخل بنقاش، فالمصانع مقفلة وغير مفتوحة للعموم. اسأل عن بلد واحد على ​الكرة الارضية​ اقفلت مصانعها. بلد يفتح ​الريجي​ ويقفل مصانع المأكولات ومرتزقة تشجع على اقفال مصانع”.

وكان قد اعتبر عبود أن “مجلس الدفاع الاعلى المسؤول حالياً عن الاجراءات المعتمدة للوقاية من ​الكورونا​ مقتنع ان طبع وتوزيع الجرائد، يجب ان يعملوا بشكل طبيعي ومصانع ​التبغ​ والتنباك، اما كل الصناعات الاخرى يجب ان تتوقف، مصنع مأكولات يجب ان يعمل ولكن يمنع عنه التوزيع؟ من مسؤول عن الظلم اللاحق بالصناعة الوطنية؟”.