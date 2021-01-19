لبنان | عبود: من المسؤول عن الظلم اللاحق بالصناعة الوطنية؟

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين
آخر تحديث: 19 - يناير - 2021 8:43 مساءً
فادي عبود
أشار وزير الصناعة السابق فادي عبود إلى أن “اصوات المرتزقة بدأت بالاتهامات بان جمعية الصناعيين تطالب بفتح المصانع مما سيهدد السلامة العامة، لن ادخل بنقاش، فالمصانع مقفلة وغير مفتوحة للعموم. اسأل عن بلد واحد على الكرة الارضية اقفلت مصانعها. بلد يفتح الريجي ويقفل مصانع المأكولات ومرتزقة تشجع على اقفال مصانع”.
وكان قد اعتبر عبود أن “مجلس الدفاع الاعلى المسؤول حالياً عن الاجراءات المعتمدة للوقاية من الكورونا مقتنع ان طبع وتوزيع الجرائد، يجب ان يعملوا بشكل طبيعي ومصانع التبغ والتنباك، اما كل الصناعات الاخرى يجب ان تتوقف، مصنع مأكولات يجب ان يعمل ولكن يمنع عنه التوزيع؟ من مسؤول عن الظلم اللاحق بالصناعة الوطنية؟”.