لبنان | قوى الأمن تعمم صورة مفقود غادر منزله في الهرمل ولم يعد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 مساءً - منذ ساعتين

عممت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة وبناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود أيوب حسين شحادة (مواليد 2000، فلسطيني)، الذي غادر بتاريخ 9/12/2020، منزله في بلدة الهرمل، ولم يعد حتى تاريخه.

وتمنت في بلاغ على المواطنين الذين شاهدوه ولديهم أي معلومة عنه أو عن مكانه، الاتصال بمفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 370400-08، للادلاء بما لديهم من معلومات.