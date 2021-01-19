لبنان | رقم صادم لعدد وفيات كورونا اليوم.. فكم بلغت الإصابات الجديدة؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 07:48 مساءً - منذ 9 دقائق

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 4359 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (​كوفيد 19​) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 260315 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 4349 حالة إصابة بين المقيمين و10 حالات بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 61 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2020”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2176، من بينها 799 حالة في العناية المركّزة”.