لبنان | الخليل بعد زيارة بكركي: لمست من غبطة البطرك رغبته بالسعي لخروج لبنان من الدوامة التي يعيشها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 07:48 مساءً - منذ 15 دقيقة

قال النائب أنور الخليل بعد زيارته البطريرك مار بشارة بطرس الراعي: “أجرينا جولة أفق شاملة وقد لمست من غبطته رغبته بالسعي المتواصل لخروج لبنان من الدوامة التي يعيشها على أمل تأليف الحكومة القادرة على إنقاذ لبنان”.

وأضاف: “نشارك غبطته رأيه بضرورة تأليف حكومة المهمة الإنقاذية لتحمل مسؤولية الأوضاع الخطيرة التي يمر بها لبنان ومن الواجب على جميع المسؤولين المبادرة وبذل الجهود المتواصلة للوصول الى الغاية المرجوة رحمة بالعباد مهما كلف ذلك من تضحيات في سبيل لبنان”.