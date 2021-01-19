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لبنان | قراران لوزير التربية بشأن التعليم الخاص … إليكم التفاصيل

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 07:48 مساءً - منذ ساعة واحدة

طارق المجذوب

صدر وزير التربية طارق المجذوب قرارين يتعلقان بالتعليم الخاص . القــرار الأول يتعلق بتمديد مهلـة قبـول اللوائح الاسـمية لتلامذة المدراس الخاصة المجانية وغير المجانية وجاء فيه :
إن وزير التربيــة والتعليــم العالــي، بناء على المرسوم رقــم 6157 تاريــخ 21/1/ 2020 ( تشكيل الحكومة ) بناء على المرسوم رقــم 1436 تـاريخ 23/3/1950 وتعديـلاتــه، بناء على القرار رقــم 452 تـاريخ 20/9/1977، بناء على القرار رقــم 720 تـاريخ 28/9/1993، بناء على القرار رقــم 1294 / م / 2013 تــاريخ 10/10/ 2013 ( اعتمــاد النمــاذج الجديدة للوائـح الأسمية للمدارس الخـاصة ) بناء على القرار رقم 589/ م/2020 تاريخ 14/12/2020 (تمديد مهلة اللوائح الإسمية ) ونظراً لقرار الاقفال الكامل والتعبئة العامة في البـــــــلاد، حرصـاً على مقتضيـات المصلحـة العامة ، يقـرر مـا يلــي:
المادة الأولى: تمدّد مهلـــة قبــــول اللوائــح الأسـمية لتـلامـذة المدارس الخـاصة المجانيــــة وغيرالمجانية للعـــــام الدراســـي 2020/ 2021 من تــاريـخ 31/1/ 2020 ولغايـة تـاريخ 1/3/2021 كحـد أقصى، تحت طائلـة إتخـــاذ الإجراءات القانونيـة بحق المدرســــة المتخلفـة عن تقديم هذه اللوائح خـــلال الفترة الممدّدة.
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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