لبنان | قراران لوزير التربية بشأن التعليم الخاص … إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 07:48 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر وزير التربية طارق المجذوب قرارين يتعلقان بالتعليم الخاص . القــرار الأول يتعلق بتمديد مهلـة قبـول اللوائح الاسـمية لتلامذة المدراس الخاصة المجانية وغير المجانية وجاء فيه :

إن وزير التربيــة والتعليــم العالــي، بناء على المرسوم رقــم 6157 تاريــخ 21/1/ 2020 ( تشكيل الحكومة ) بناء على المرسوم رقــم 1436 تـاريخ 23/3/1950 وتعديـلاتــه، بناء على القرار رقــم 452 تـاريخ 20/9/1977، بناء على القرار رقــم 720 تـاريخ 28/9/1993، بناء على القرار رقــم 1294 / م / 2013 تــاريخ 10/10/ 2013 ( اعتمــاد النمــاذج الجديدة للوائـح الأسمية للمدارس الخـاصة ) بناء على القرار رقم 589/ م/2020 تاريخ 14/12/2020 (تمديد مهلة اللوائح الإسمية ) ونظراً لقرار الاقفال الكامل والتعبئة العامة في البـــــــلاد، حرصـاً على مقتضيـات المصلحـة العامة ، يقـرر مـا يلــي:

المادة الأولى: تمدّد مهلـــة قبــــول اللوائــح الأسـمية لتـلامـذة المدارس الخـاصة المجانيــــة وغيرالمجانية للعـــــام الدراســـي 2020/ 2021 من تــاريـخ 31/1/ 2020 ولغايـة تـاريخ 1/3/2021 كحـد أقصى، تحت طائلـة إتخـــاذ الإجراءات القانونيـة بحق المدرســــة المتخلفـة عن تقديم هذه اللوائح خـــلال الفترة الممدّدة.

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.