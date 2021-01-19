لبنان | قطع طريق وداي هاب أبي سمراء بسبب السيول

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 04:01 مساءً - منذ 4 دقائق

عملت دورية من شرطة بلدية طرابلس على قطع الطريق بالاتجاهين، في محلة وادي هاب أبي سمراء، بعد انجراف التربة والرمال والحجارة وارتفاع منسوب المياه نتيجة السيول والامطار التي شهدتها منطقة طرابلس. وتعمل الآليات تابعة لبلدية طرابلس على رفع الحجارة والأتربة والرمول تمهيدا لإعادة فتح الطريق امام السيارات.

قطع طريق وداي هاب أبي سمراء بسبب السيول

الى ذلك، أدت أمطار العاصفة التي تشهدها طرابلس، الى انهيار حجارة منزل مهجور في محلة الساحة في القبة طرابلس. وناشد الاهالي بلدية طرابلس “متابعة الموضوع والحفاظ على الحجارة الرملية الاثرية خوفا من سرقتها”.