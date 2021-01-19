لبنان | الامطار الغزيرة حولت الطرق الى مستنقعات وتسببت بانهيارات صخرية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 04:01 مساءً - ما زال لبنان تحت سيطرة منخفض جوي بارد وماطر، تفاوتت حدة تأثيره بين منطقة واخرى، مع رياح عاتية تسببت باضرار جسيمة في المزروعات، وثلوج غطت قمم الجبال وادت الى انقطاع بعض الطرق.

عكار

ففي عكار، ادت الامطار الغزيرة الى ارتفاع منسوب الانهر وخصوصا نهر الاسطوان الذي فاض على الاراضي المجاورة وخلف اضرارا بالمواسم الزراعية، كما ادت السيول الجارفة التي اختلطت بمياه المجارير الى قطع الطريق بالقرب من جامع القدور ودخول المحال والمنازل المجاورة.

كما تحولت الشوارع الاساسية الى بحيرات وخصوصا في محلة العبدة ووادي الجاموس وبرج العرب جراء فيضان قناة ري النهر البارد، وكذلك على طريق عام حلبا الكويخات قبالة محطة الوراق، واحدثت الانهيارات على العديد من الطرق. وساهمت الامطار بارتفاع منسوب النهر الكبير الذي دخلت مياهه بعض الاراضي الزراعية في بلدات حكر الضاهري والسماقية والعريضة.

وتسببت الرياح ايضا بتمزيق بعض اغطية النايلون للبيوت الزراعية المحمية، وفي سهل عكار، اتلفت المياه مواسم البطاطا المزروعة حديثا.

اما الثلوج فغطت المرتفعات الجبلية اعتبارا من 1300 متر، وسط تدن ملحوظ في درجات الحرارة، وباشرت جرافات وزارة الاشغال وبعض البلديات في البلدات الجبلية واتحادات البلديات عملها على اعادة فتح الطرق، في حين قطعت الثلوج طريق وطى مشمش مرجحين الهرمل القموعة الشنبوق القبيات وبيت جعفر.

وقد باشرت جرافات وزارة الاشغال العام العمل على جرف الثلوج وطبقة الجليد.

وطالب اهالي قرى وبلدات في منطقة القيطع مؤسسة كهرباء لبنان بالاسراع في اصلاح الاعطال الطارئة على الشبكة والتي تسببت بانقطاعها منذ اكثر من ثلاثة ايام.

حلبا

كذلك تسببت غزارة الأمطار في حلبا بتشقق جزء من الصخور فوق حائط الدعم على طريق راس حلبا، ما أدى الى تراكمها على جانب الطريق وقطعه جزئيا.

النبطية

وفي النبطية، ارتفع منسوب نهر الزهراني عند جسر حبوش وتفجرت الينابيع في نبع الطاسة وفاضت في نهر الزهراني، كما ارتفع منسوب المياه في نهر الليطاني، وحولت الامطار الغزيرة الطرق الى مستنقعات وبحيرات، ولف الضباب مرتفعات إقليم التفاح ما دفع السائقين الى القيادة بحذر تخوفا من الانزلاقات.

سير الضنيه

كذلك قطعت الثلوج طريق الهرمل سير الضنيه في منطقة عين البيضه، وقطعت السيول الطريق الرئيسية التي تربط بين بلدتي طاران وبطرماز في الضنية، وتحاول الورش الفنية في اتحاد بلديات الضنية ووزارة الأشغال والدفاع المدني العمل على تصريف المياه التي تدفقت باتجاه بعض المحال التجارية ما دفع أصحابها إلى سدها بفواصل باطونية.

كذلك تسببت غزارة الأمطار بانهيار أتربة وصخور على طريق بقاعصفرين وعاصون في المنطقة، مما أدى إلى انقطاعها جزئيا، وتعمل الورش الفنية في البلديتين والدفاع المدني على إعادة فتحه.

المتن الاعلى

اما في المتن الاعلى، فقد ادت الامطار الغزيرة الى انهيار الأتربة وقطعت الطريق الرئيسية في حمانا – المديرج تفاديا لانزلاقات التربة والصخور.

زغرتا

كما شهدت مدينة زغرتا وقرى وبلدات القضاء، طقسا عاصفا بامتياز مع امطار غزيرة ورياح باردة، ولف الضباب الكثيف المرتفعات الجبلية التي تعلو عن 400 متر وما فوق، حاجبا الرؤية عن منطقة الساحل بشكل كامل. وبفعل غزارة الامطار، ارتفع منسوب الانهر، خصوصا نهر رشعين، وغرقت بساتين الليمون والحمضيات بالمياه.

طرابلس

وفي طرابلس، عملت ورش البلدية ودائرة المجاري على معالجة أضرار العاصفة في المدينة، حيث تم رفع الشجرة التي اقتلعت من شدة الرياح أمام ال kfc وأدت الى قطع الطريق لبعض الوقت. كما عملت على فتح وتعزيل المسبعات على الأوتوستراد الدولي في محيط الملعب الأولمبي الذي يربط مدينتي المبناء وطرابلس ببيروت. كذلك انقذت عناصر البلدية المواطنين العالقين بسيارتهم على الاوتوستراد.

وتفقد رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق الاشغال واطلع على سير العمل.

الكورة

وفي الكورة، أدت غزارة الامطار في اليومين الاخيرين الى غرق معظم طرقات القضاء الرئيسية والداخلية بالسيول، ما ادى الى اعاقة حركة مرور السيارات ومنها طريق عابا – بصرما، بطرام – بشمزين، كفرحزير – كفرحاتا. كما تسببت غزارتها الى تشكل شلالات في بعض المناطق القريبة من الجبال، منها دير كفتون حيث عملت البلدية على فتح المجاري لعدم وصول السيول الى الدير.