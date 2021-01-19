لبنان | انخفاض بسيط بدولار السوق السوداء… لبنان إلى مزيد من التأزم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 12:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

تراجع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية لليوم الثاني على التوالي.

وانخفض الدولار في السوق السوداء، إلى نحو 8800 ليرة للشراء، و8850 ليرة للبيع، مقابل 8825 ليرة للشراء، و8875 ليرة للبيع، أمس الإثنين.

وأشار الخبير المالي والاقتصادي دان قزي إلى أن المسار السلبي لناحية تعثر تشكيل الحكومة ينعكس سلبا على سعر صرف الدولار مع تعزيز الطلب عليه. وعن رفع المصارف رأسمالها رأى قزي أن الامر مرتبط بمدى جدية الخطوة وإذا لم يلق تجاوبا من قبل أصحاب المصارف فتسقط الملكية عنهم وتتحول للمصرف المركزي.

ويحتاج لبنان مساعدة دولية ملحّة للخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده منذ أشهر، شرط أن تكون مقرونة بتبني السلطات إصلاحات ضرورية ما زالت تتجاهلها، وفق ما أفادت مجموعة الأزمات الدولية الإثنين.

ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع شحّ الدولار وفقدان العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها، عدا عن ارتفاع معدل التضخم، ما جعل قرابة نصف السكان تحت خط الفقر.