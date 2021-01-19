لبنان | نصيحة من عراجي: الوقاية ثم الوقاية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ 14 دقيقة

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابيّة النائب عاصم عراجي عبر “تويتر”، وكتب: “حتى هذه اللحظة للأسف لا يوجد علاج سحري للكورونا، و ما زال هناك اختلاف طبي عالمي على العديد من الأدوية. لذلك رجاء رجاء رجاء عدم تخزين أو تجرع أي دواء قبل استشارة طبيب مختص. الشيء الحتمي الوحيد أن أفضل علاج هو الوقاية، الوقاية ثم الوقاية”.

يذكر أن النائب عاصم عراجي أشار إلى ان قانون الاستخدام الطارئ للمنتجات الطبية لمكافحة جائحة كورونا صدر البارحة ليلاً في الجريدة الرسمية بعد توقيع الرؤساء الثلاثة.

ووصف عراجي بأسرع قانون صدر بتاريخ لبنان بعد صيغه ودرسه بلجنة الصحة، بالتعاون مع القاضي جون قزي، بظرف اربعة ايام، بعد تبلغها بضرورة استحداث هذا القانون من وزارة الصحة.