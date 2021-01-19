لبنان | العاصفة مستمرة… إلى متى؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ 37 دقيقة

يشهد لبنان اليوم طقساً عاصفاً وممطر بغزارة جدا ورياح عاتية فيما الجبهة الأبرد فمتوقعة يوم غد الأربعاء حيث الثلوج تتساقط تحت الـ١٠٠٠م بقليل قبل ان ينحسر المنخفض مساء الاربعاء تاركاً وراءه برد قارس ورياح شمالية وجليد على الجبال حتى المتدنية منها.

طقس اليوم الثلاثاء على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٩ و١٥ درجة، بقاعا بين صفر و٨ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٢ و٧ درجة

٢- الجو ممطر بغزارة مع عواصف رعدية فيما تتساقط الثلوج على ١٥٠٠م نهارا و ١٢٠٠م ليلا

٣- الرياح جنوبية غربية قوية ٩٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية سيئة محليا

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة.

طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الاربعاء: طقس بارد وممطر بغزارة احيانا قبل الظهر مع تساقط البرد وعواصف رعدية فيما تتدنى الحرارة بشكل كبير وتتساقط الثلوج على الـ ٩٠٠م وفي البقاع وتتدنى عن ذلك بقليل في بعض المناطق خصوصاً الشمالية وتتراوح الحرارة ساحلا بين ٧ و١٢ درجة، بقاعاً بين -٤ و ٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٢ و٣ درجات فيما الرياح جنوبية غربية قوية ٥٠ كم/س.

الخميس: تنحسر العاصفة مع طقس بارد فيما الحرارة تتراوح ساحلا بين ٧ و١٢ درجة، بقاعاً بين -٤ و ٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٢ و٣ درجات يتشكل الجليد على الجبال المتدنية وفي البقاع.