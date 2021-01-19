لبنان | هيئة الطوارىء المدنية: 10 أجهزة تنفس بتصرف المواطنين في هذه المناطق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 يناير 2021 01:10 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” انها ستضع في تصرف المواطنين في مختلف المناطق عشرة أجهزة تنفّس و 10 اجهزة قياس الاوكسيجين Oxymeters ابتداء من يوم الجمعة 22 كانون الثاني 2021، وذلك في المناطق التالية:

بيروت، طرابلس، صيدا، عكار، اقليم الخروب، جبيل، البقاع الاوسط، البقاع الغربي، الضنيه، المتن الشمالي اي بمعدّل جهاز لكل منطقة وتعمل بكل امكانياتها ومن خلال علاقاتها على زيادة عدد هذه الاجهزة بأسرع وقت ممكن.

ولفتت الى ان المتطوعين المختصين بهذا المجال لديها سيقومون في المناطق المذكورة، بالتعاون مع البلديات والهيئات المحلية والاهلية، بتحديد الاولويات لا سيما في ما يتعلق بالحالات الطارئة لتلبية متطلبات المصابين بما يؤمن انقاذ حياتهم من خلال الاوكسيجين.

وشدّدت الهيئة على ان هذه الخطوة تأتي في اطار مبادراتها المستمرة لمكافحة كورونا ولزيادة القدرة العامة على تلبية الاصابات التي تحتاج لأجهزة تنفس اصطناعي أملا بشفائها وبتخفيف عدد الوفيات الناتجة عن هذه الجائحة، ولمساندة المستشفيات والطواقم الطبية على تخطي هذه الفترة العصيبة على القطاع الاستشفائي والجسمين الطبي والتمريضي في لبنان.