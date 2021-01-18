لبنان | أبو شرف: ​لبنان​ أسوأ من النموذجين الإيطالي والإسباني!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 48 ثانية

اشار نقيب الاطباء ​شرف ابو شرف​ الى ان ​لبنان​ اسوا من النموذجين الايطالي والاسباني، وفي لبنان 85 بالمئة من ​القطاع الصحي​ خاص بالرغم من ان معظم اسرة ​القطاع العام​ فارغة. ولفت الى انه يفترض على ​الدولة​ دعم القطاع الصحي والاجتماعي.

ولفت ابو شرف في حديث تلفزيوني، الى انه لا يجوز ان لا نعطي القطاع الطبي والتمريضي حقوقهم، لاننا في دائرة الخطر ولا نملك ترف الوقت للانتظار. واوضح بان الضغط على الكاهل الطبي والممرضات هائل. وذكر بان هناك خطة اليوم بالتنسيق مع نقابة المستشفيات والصليب الاحمر كي لا يضطر المريض التوجه مباشر الى المستشفى والعلاج في المنزل وتخفيف الضغط عن المستشفيات، كما انه حين ينقل الصليب الاحمر المريض يعرف الى اي مستشفى يتوجه بدل ان يجول به في الطرقات وهناك احتمالية موت للمريض.