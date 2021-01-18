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لبنان | بيان هامّ من بلديات بلاط وقرطبون ومستيتا للأهالي حول تأمين دواء Îvermectin

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

تسجيل إصابات جديدة بفيروس

أعلنت بلديات بلاط وقرطبون ومستيتا، انه بعد ان تبتت فعالية دواء Îvermectin في علاج وباء كورونا الذي يهدد عائلاتنا، وموافقة المعهد الوطني الأميركي للصحة NIH وسماحها لمن يريد من الأطباء وصف هذا الدواء لعلاج كورونا بعد اطلاعها على النتائج الإيجابية المذهلة التي حققها.

فقد بادرنا الى اجراء الاتصالات اللازمة واستحصلنا على كمية من هذا الدواء لوضعه بتصرف من يحتاجه من اهالي وسكان بلاط وقرطبون ومستيتا حصرا” على السواء وبصورة مجانيةً.

وأضافت: للاستحصال على الدواء من البلدية مجانا” يتوجب ابراز وصفة طبيب، وزن المريض، صورة فحص PCR ورقم هاتفه.

الخط الساخن للبلدية 09546366/09546367… والى ان تنقشع الغيمة السوداء التي فرضها الوباء الخبيث، نرجوكم التزام بيوتكم وعدم مغادرتها الا للضرورة القصوى حرصا” على سلامتكم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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