لبنان | إليكم أعلى المناطق اللبنانية تسجيلاً لإصابات كورونا اليوم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

سجّل لبنان اليوم الإثنين 3654 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة، وفق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: الحدث (قضاء بعبدا) 65 إصابة.

المرتبة الثانية: الأشرفية (قضاء بيروت) 63 إصابة.

المرتبة الثالثة: الدكوانة (قضاء المتن) 56 إصابة