لبنان | اليونيسف تحذّر من “رسائل مضلّلة” حول “تقديمها الدعم الكامل للمصابين بكورونا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت منظمة اليونيسف في #لبنان أنه “يتم تداول رسائل مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب تزعم ان اليونيسف تقدم الدعم الكامل لاي شخص ثبتت اصابته بكوفيد-19”.

وأوضحت أن “جمعية التنمية للإنسان والبيئة DPNA، وهي أحد شركاء اليونيسف، تدير خطا ساخنا لتوفير حصص الحماية والوقاية IPC للأسر الاكثر ضعفا، التي ثبتت اصابتها بكوفيد- 19. وتتضمن الحماية والوقاية IPC معدات الحماية الشخصية PPE ومستلزمات التعقيم اللازمة لحماية الاسرة والشخص الذي يرعى الشخص المصاب”.