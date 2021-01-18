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لبنان | اليونيسف تحذّر من “رسائل مضلّلة” حول “تقديمها الدعم الكامل للمصابين بكورونا”

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 3 ساعات

اليونيسيف

أعلنت منظمة اليونيسف في #لبنان أنه “يتم تداول رسائل مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتساب تزعم ان اليونيسف تقدم الدعم الكامل لاي شخص ثبتت اصابته بكوفيد-19”.

وأوضحت أن “جمعية التنمية للإنسان والبيئة DPNA، وهي أحد شركاء اليونيسف، تدير خطا ساخنا لتوفير حصص الحماية والوقاية IPC للأسر الاكثر ضعفا، التي ثبتت اصابتها بكوفيد- 19. وتتضمن الحماية والوقاية IPC معدات الحماية الشخصية PPE ومستلزمات التعقيم اللازمة لحماية الاسرة والشخص الذي يرعى الشخص المصاب”.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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