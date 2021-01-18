لبنان | اشتباكات عنيفة في الليلكي وقذائف ار بي جي!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 6:02 مساءً

تجددت الاشتباكات في محلة الليلكي بين افراد من آل حجولا وافراد من آل مشيك وقد تعرض عدد من المباني الى اطلاق النار

وقبل قليل، اشتدت حدة الاشتباكات التي تستخدم فيها قذائف الآربي جي والرصاص الحي بغزارة ما أدى الى سقوط جريح هو الطفل ع.م. (7 سنوات). وقد حوصرت عدة عائلات بسبب الاشتباكات دون أن تتمكن من الهروب ويسمع صراخ النساء وبكاء الأطفال بسبب حالة الرعب والخوف التي تشهدها المنطقة. وقد ناشد الأهالي القوى الأمنية التدخل وإيقاف مسلسل الرعب شبه اليومي الذي تعيشه الليلكي.