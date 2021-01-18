لبنان | إليكم مضمون تعميم المديرية العامة للطيران المدني ومن هم المستثنون من الحجر الفندقي؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 5:07 مساءً

أصدرت المديرية العامة للطيران المدني، تعميماً جديداً حمل الرقم 2/5، إلى جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت حول الإجراءات المتعلقة بالركاب القادمين إلى لبنان حتى 25/1/2021 ضمناً.

وجاء في التعميم: عطفاً على التعميم رقم 2/4 تاريخ 12/1/2021، يضاف إلى بند الإستثناءات ما يلي: يستثنى من الحجر الفندقي:

– الركاب الذين يتقدمون بمستندات تؤكد إصابة سابقة بفيروس 19-COVID ( فحص سلبي حديث مع فحص ايجابي تزيد مدته عن 15 يوماً )

-الركاب الذين أجروا فحص IGG نتيجته إيجابية يظهر نسبة الأضداد بالدم فوق المعدل المطلوب وفق كل تقنية قياس يتقدم بها.

-المعوقين وذوي الإحتياجات الخاصة ومرضى التوحد عبر تقرير طبي يؤكد الحالة (يراجع مسؤول فريق وزارة الصحة في المطار الحالة الطبية ويصادق عليها ).

وأضافت: “يُعمل بهذا التعديل وتطبق هذه الإستثناءات إعتبارا من تاريخ 2021/1/18 ولغاية 25/1/2021 ضمنا”.