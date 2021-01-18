لبنان | عكر لقائد اليونيفيل: لوقف الإعتداءات والخروق المتكررة من الجهة الإسرائيلية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

استنكرت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، خلال لقاء قائد قوة اليونيفيل العاملة في لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، قضية خطف الراعي اللبناني حسن زهرة والإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تجاه لبنان.

وأكدت أمام ديل كول ضرورة وقف الإعتداءات والخروق المتكررة من جهة العدو الإسرائيلي ورفض لبنان لأي تعد على سيادته برا وبحرا وجوا، مشددة على ضرورة تطبيق الجانب الإسرائيلي للقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 بمندرجاته كافة ، وذلك بحسب بيان صادر عن المكتب الاعلامي في الوزارة.

وأثنت عكرعلى الجهود التي قامت وتقوم بها قوات اليونيفيل بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني لمعالجة هذه الأمور.

كما تم البحث في موضوع إنتشار وباء كورونا وتداعياته وإمكانية تقديم الدول المشاركة ضمن قوات اليونيفيل المساعدات الطبية لأهالي الجنوب للوقاية من هذا الوباء.