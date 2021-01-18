لبنان | جرافات “الأشغال” تفتح الطرقات المقطوعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

تقوم جرافات والورش الفنية التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل منذ امس، بفتح الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج وتم فتح جميع الطرقات.

كما قامت بفتح اقنية تصريف الامطار في كافة المناطق، وقامت الورش ايضا بفتح وتنظيف مجرى نهر الغدير، وهي في جهوزية تامة تحسباً لأي طارئ، بحسب بيان الوزارة.