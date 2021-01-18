لبنان | عراجي: الفرج قريب مع بداية عملية التلقيح

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 02:05 مساءً - منذ 24 دقيقة

غرد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عن الالتزام بالتدابير الوقائية بجائحة كورونا قائلا انه “واجب انساني واخلاقي وديني للحفاظ على السلامه العامه”، مشددا ع”لى وجوب الدولة مساعدة الأسر المحتاجة بكل الوسائل”.

وقال: “الفرج ان شاء الله قريب بالاشهر القليلة القادمه مع بداية عملية التلقيح”.

في سياق منفصل، غرد مدير مستشفى الحريري د. فراس ابيض، بالقول: “على مدار الأيام القليلة الماضية، سجل لبنان يوميًا أكثر من ٣٠ مريضًا جديدًا بحاجة للعناية المركزة، و ٤٠ حالة وفاة. هذا امر مأساوي. ستكون الأسابيع المقبلة صعبة، لكن لا ينبغي أن نيأس أو نتعثر. هذه مجرد مرحلة ستمر، وأيام أفضل ستليها. لكن كم سيستغرق ذلك، يعتمد على الامور التالية:

– المستشفيات مكتظة حاليا، وهناك حاجة ماسة إلى المزيد من الأسرة. الطريق الاقصر لذلك، هو أن تقوم المستشفيات الخاصة برفع طاقتها الاستيعابية موقتًا. بالنظر إلى الوضع المتردي، فإن القيام بذلك هو التزام أخلاقي وحتى قانوني، بغض النظر عن أية حسابات مالية.

– الامتثال للإغلاق حتى الان جيد، ولكن يجب أن نكون حذرين من الانهاك الناتج عنه، وما قد يليه من التفلت. تحلي المواطنين بالصبر، والسلطات بالعزم، سيكونان ضروريين. لا يوجد نهايات جيدة بدون نجاح الإغلاق، و سوف يساعد حسن الامتثال على إبقاء مدته قصيرة.