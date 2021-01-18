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لبنان | حسن وقّع على الدفعة الأولى من المستحقات المالية لمعالجة مرضى كورونا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 9:43 صباحًا

وزير الصحة حمد حسن

صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن البيان الآتي:

“وقع وزير الصحة الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات حكومية وخاصة لقاء معالجة مرضى من قرض البنك الدولي، وذلك بعد انتهاء التدقيق بفواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك.

وستتمكن المستشفيات الحكومية الآتية: رفيق الحريري، بعبدا، ضهر الباشق، بنت جبيل الحكومي، صيدا، طرابلس، بشري، عبد الله الراسي، والمستشفيات الخاصة التالية: القديس جاورجيوس – الروم، مار يوسف، بهمن، سيدة المعونات، دار الأمل، من قبض مستحقاتها بدءا من اليوم من مصرف لبنان المركزي.

وهكذا يكون قد بدأ تطبيق الوعد بالدفع مباشرة بعد انقضاء شهر على تسليم الفواتير، بحيث يصبح الأمر روتينيا ضمن الاتفاق الساري مع البنك الدولي، بالإضافة إلى المستحقات الأخرى التي بدأت تصل إلى المستشفيات الخاصة والحكومية من وزارة المالية”.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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