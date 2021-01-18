لبنان | إليكم حال الطرقات الجبلية لصباح اليوم

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أفادت غرفة التحكم المروري بالطرقات الجبلية المقطوعة نتيجة تساقط الثلوج، وهي على الشكل الآتي:
عيناتا الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي
كفرذبيان – حدث بعلبك مقطوعة
جرد مربين – الهرمل مقطوعة
العاقورة – حدث بعلبك مقطوعة
معاصر الشوف – كفريا مقطوعة.
يذكر أن الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية أفاد عبر ”فيسبوك” ان لبنان والمنطقة يمران بهدنةٍ جوّية خلال 24 ساعة يتخللالوضع امطاراً محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.
تتعمّق العاصفة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يوم السبت وتتدنى قيم الضغط الجوّي الى 1006hpa الأمر الذي سيزيد منسرعة الرياح يومَي الأحد والإثنين لتتراوح بين 80 و 100 كم في الساعة.
تسيطر الأجزاء الكبرى من السحب الركامية والرعدية على لبنان وساحل سوريا وشمال فلسطين بعد نهار السبت، فتتحوّل الهطولات الى طوفانية مصحوبة بالصواعق وحبّات البرَد العشوائية (محليّة)، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، فيما تتحوّل العاصفة فوق 1600 مترالى عاصفة ثلجية نظراً لغزارة الثلوج المرتقبة وسرعة الرياح.