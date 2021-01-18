لبنان | أبو شرف: لا نزال في بداية الكارثة ونطالب بأسبوعين أو 3 على الأقلّ قبل اعادة فتح البلاد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ 56 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 12:02 صباحًا

أكد نقيب الأطباء شرف أبو شرف أننا نعيش اليوم بداية الكارثة، لافتا الى أن الوضع سيسوء أكثر وأنه يفترض أن نتجهّز لما بعد الاقفال العام.

وقال أبو شرف في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي أي”: “تأخّرنا كثيرا في التحضير للمستشفيات الميدانية والحكومية بالرغم من انه تمّ دفع المليارات في المستشفيات الحكومية وعلى الاقّل اليوم المستشفيات الكبرى والجامعية قادرة على المواجهة ان تمّ توجيه “الماديات المتبقية” من وزارة الصحة الى المكان الصحية”.

وطالب أبو شرف بتحويل المستشفيات الكبرى قدر الامكان لمعالجة كورونا، قائلا: “لكن يجب الّا ننسى وجود مرضى آخرين”.

واعتبر أن “المستشفيات الميدانية تحتاج أموالا وتجهيزات فيما المستشفيات الكبرى جاهزة وتحتاج الى التمويل”.

وتابع: “نحن لا نفتح دفاتر قديمة بموضوع المستشفيات الخاصة وحساباتها بل نحاول تمرير المرحلة بأقلّ ضرر ممكن اي نحاول ان نقول فلنجهزّ ما هو مستعد لاستقبال اكبر عدد من المرضى”.

وقال: “لا وقت لدينا نضيّعه في بناء مستشفيات.. “اذا بعد في مصاري يحولوهن على المستشفيات الكبرى لتقدر تشتغل”.

واعتبر أننا “لا نزال في بداية الكارثة ونطالب بأسبوعين أو 3 على الأقلّ بعد قبل اعادة فتح البلاد”.

واشار الى اجتماعات تعقد بين نقابة المستشفيات والاطباء والصليب الأحمر اللبناني، قائلا: “نحتاج الى “call center” تشارك فيه المستشفيات والاطباء والصليب الأحمر من أجل تنسيق المعلومات لأن المريض اليوم يموت وهو في سيارة الاسعاف بانتظار الوصول الى مستشفى لديه اسرة في غياب الداتا والتنسيق”.