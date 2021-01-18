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لبنان | بهاء الحريري: نرفض أي إساءة لـ المملكة العربية السعودية وقيادتها

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 17 - يناير - 2021 10:32 مساءً

بهاء رفيق الحريري

بهاء رفيق الحريري

صدر عن المكتب الاعلامي للشيخ بهاء الحريري البيان التالي: “قام مركز رفيق الحريري ومبادرات الشرق الأوسط بسحب مقالٍ من حسابه في تويتر ، كان قد اعده مركز اتلانتك ، وذلك لان الاتفاق بين المركزين ينص على عدم نشر اي مقالات تخص الشؤون ”.

واضاف “إذ أننا نشيد بقيادة المملكة العربية السعودية وشعبها وقيادتها التي تربطنا بها علاقات متينة منذ سنوات طويلة ونرفض أي إساءة لها من أي جهة كانت”.

بيان

بيان

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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