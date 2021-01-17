لبنان | ثلاث مناطق لبنانية في قضاء واحد تسجل أعلى الإصابات بكورونا!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ ساعتين

سجّل لبنان اليوم الأحد 3654 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة، وفق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: حارة حريك (قضاء بعبدا) 97 إصابة.

المرتبة الثانية: الحدث (قضاء بعبدا) 80 إصابة.

المرتبة الثالثة: المنصورية (قضاء بعبدا) 54 إصابة