لبنان | 40 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية… كم بلغ عدد الاصابات؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 4 ساعات

اعلنت ​وزارة الصحة العامة​ في تقريرها اليومي، “تسجيل 3645 حالة جديدة مُصابة بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 252812 حالة”.

وأوضحت أنّه “تمّ تسجيل 3640 حالة إصابة بين المقيمين و14 حالة بين الوافدين”، مشيرةً إلى أنّه “تمّ تسجيل 40 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1865”. وذكرت أنّ “عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2014، من بينها 744 حالة في العناية المركّزة”.