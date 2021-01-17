لبنان | نقابة عمال مستشفيات الجنوب ناشدت حسن ضمهم إلى ملاك “الصحة”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 5 ساعات

ناشدت نقابة عمال ومستخدمي المستشفيات والتعليم الصحي في الجنوب وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن وجميع المعنيين، وفي ظل التفشي المتزايد لجائة “كورونا” من جهة، والازمة الاقتصادية وتدني القيمة الشرائية من جهة اخرى، “إقرار قانون معجل مكرر لإعادة ضم العاملين في المستشفيات الحكومية إلى ملاك وزارة الصحة العامة وتأمين استمرارية دفع الرواتب وكامل حقوق العاملين في هذا القطاع، مما يسمح بالاستفادة من معاش تقاعدي ومعاملتهم كشهيد أسوة بشهداء الجيش”.