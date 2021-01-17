لبنان | بنك “لبنان والمهجر” يبيع حصته في مصر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 02:04 مساءً - منذ ساعتين

أعلن بنك لبنان والمهجر (BLOM BANK SAL) والمؤسّسة المصرفية العربية (Bank ABC BSC) توقيع اتفاقية بتاريخ 15/01/2021 يقوم من خلالها بنك لبنان والمهجر (BLOM BANK SAL) ببيع حصته الكاملة والبالغة 99.4% في وحدته المصرية BLOM BANK Egypt SAE إلى Bank ABC (BSC)، على أن تخضع للموافقة من قبل المصرف المركزي المصري والبنك المركزي اللبناني بالإضافة إلى بعض السلطات التنظيمية الأخرى في كل من مصر والبحرين.

يبلغ المبلغ المعروض من قبل Bank ABC (BSC) لقاء استحواذ 100% من BLOM BANK Egypt SAE قيمة 6700 مليون جنيه مصري1 (427 مليون دولار أميركي2). سيقوم BLOM BANK SAL ببيع حصته إلى Bank ABC (BSC) من خلال طرح عرض الزامي يقدمه Bank ABC BSC إلى جميع حاملي الأسهم3 في BLOM BANK Egypt SAE بعد الحصول على الموافقات الرسمية الالزامية ومن ضمنها موافقة البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، ويتوقع اتمام الصفقة بشكل نهائي في النصف الأول من العام 2021.

وعلّق رئيس مجلس إدارة والمدير العام BLOM BANK SAL سعد أزهري: “تؤكد هذه الصفقة حرصنا الدائم على مصلحة المصرف وكل المعنيين به. ستمكّن هذه الصفقة BLOM BANK SAL من الإمتثال لتعاميم المصرف المركزي اللبناني التي تطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان زيادة رأسمالها بنسبة 20%”.

وتابع، “أودّ في المناسبة أن أشكر فريق العمل في BLOM BANK Egypt SAE على تفانيهم ومهنيّتهم الرفيعة والتي جعلت من وحدتنا BLOM BANK Egypt SAE مؤسسة في بالغ النجاح. كما أود أن أشكر الفريق الإداري والتفاوضي في Bank ABC BSC على تعاونهم التام وفريقي CI Capital و Baker McKenzie للجهد والإلتزام الكبيرين اللذين بذلوهما طيلة حقبة التفاوض”.

وفي معرض تعليقه على عملية الاستحواذ، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC الدكتور خالد كعوان: “يمثل الاستحواذ على بنك بلوم مصر فرصة فريدة لبنك ABC في إطار تحقيق التزامنا الاستراتيجي بالتوسع في أعمالنا الأساسية عن طريق الإستحواذ على أصول استراتيجية هامة ذات إمكانات فريدة. وستوفر لنا هذه الخطوة منصة مصرفية عريقة تتمتع بمكانة كبيرة وتمتلك مقومات نمو مستقبلية هائلة في إحدى أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة. لدينا علاقات نشطة وفعالة مع مختلف الجهات الرقابية المعنية، وسنسعى إلى العمل على الحصول على موافقتها جميعاً لاستكمال هذه الصفقة وفق الأصول المرعية وبأقصى سرعة ممكنة. وعلى إثر ذلك، سنتطلع قدماً للعمل مع فريق عملنا الجديد في بلوم مصر بهدف توحيد الجهود لتحويل اتحاد بنك ABC مصر وبنك بلوم مصر إلى كيان مصرفي جديد وقوي في القطاع المصرفي المصري. ونود أن نشكر إدارة بنك بلوم في لبنان ومصر ومستشاريهم على عملية التنفيذ التي أثمرت بتوقيع هذه الإتفاقية”.

مثّلت شركة CI Capital المستشار المالي لـBLOM BANK SAL كما مثلت شركة Baker McKenzie المستشار القانوني لهذه العملية. ومثّل بنك HSBC المستشار المالي لـ Bank ABC BSC، كما مثل Freshfields Bruckhauls Deringer and Zulficar & Partners المستشار القانوني لهذه العملية.