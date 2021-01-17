لبنان | طقس شتوي عاصف في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 12:11 مساءً - منذ 11 ثانية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض إضافي وبسيط ‏بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال النهار، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة ‏الأمطار وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها الى 60 كلم/س بخاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج ‏البحر الى ثلاثة أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك شمال البلاد، نحذر من تشكل السيول، وتساقط حبات ‏البرد، انجراف التربة وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقات‎.‎

وجاء في التنشرة الآتي‎:‎

‎- ‎الحال العامة: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق البحر الأسود يؤثرعلى الحوض الشرقي للمتوسط ويشتد ‏تأثيره اعتبارا من صباح اليوم الأحد مما يؤدي الى طقس ماطر، مثلج وعاصف أحيانا ويستمر حتى مساء يوم الأربعاء حيث ينحسر ‏تدريجيا مع بقاء تأثير الكتل الهوائية الباردة. المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني الساحل: من 11 الى 19 درجة ‏مئوية في الظل‎.‎

‎- ‎الطقس المتوقع في لبنان: اليوم غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط امطار تكون غزيرة أحيانا ‏ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد احيانا لتصل الى 80 كلم/ساعة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق ‏وتدنى تساقط الثلوج مساء الى حدود ال 1400 متر، نحذر من تشكل السيول وتساقط حبات البرد،انجرافات التربة وتطاير اللوحات ‏الاعلانية على الطرقات‎.‎

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، تتساقط أمطار ‏متفرقة خلال النهار، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة الأمطار وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها الى ‏‏60 كلم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ثلاثة أمتار وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1300 متر وما دون ذلك ‏شمال البلاد، نحذر من تشكل السيول، تساقط حبات البرد، انجراف التربة وتطاير اللوحات الاعلانية على الطرقت. الثلاثاء: غائم ‏اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف ‏رعدية ورياح عاصفة تصل سرعتها الى 100 كلم/ساعة يرتفع معها موج البحر الى 5 امتار كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 ‏متر وما دون ذلك شمال البلاد. الأربعاء: غائم جزئيا مع درجات حرارة منخفضة دون معدلاتها الموسمية بحيث تجتاح الكتل الهوائية ‏الباردة كامل الاراضي اللبنانية مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة ، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا مع حدوث برق ورعد ‏خاصة فترة قبل الظهر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما دون في بعض المناطق الشمالية والداخلية تخف حدة الأمطار مساء ‏ويتحسن الطقس تدريجا خلال الليل، نحذر من تكون الجليد على المرتفعات اعتبارا من 1000 متر‎.‎

‎- ‎درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 13 الى 20 درجة، فوق الجبال من 6 الى 13 درجة، في الداخل من 6 الى 13 درجة‎.‎

‎- ‎الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 45 كم/س، تشتد أحيانا لتصل الى 80 كلم/ساعة‎.‎

‎- ‎الانقشاع: سيء اجمالا‎.‎

‎- ‎الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 90‏‎ % .‎

‎- ‎حال البحر: مائج الى هائج (ما يقارب 4 امتار). حرارة سطح الماء: 20 درجة‎.‎

‎- ‎الضغط الجوي: يعادل 758 ملم زئبق‎.‎

‎- ‎ساعة شروق الشمس: 06,42‏

‎- ‎ساعة غروب الشمس: 16,54‏