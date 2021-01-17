لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

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مطار بيروت
أعلنت وزارة الصحة العامة إستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14 و15 كانون الثاني الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود 31 حالة إيجابية.
وجاءت نتائج 14/01/2021 كالاتي:
” رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)
” رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
” رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
” رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
” رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)
” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
” رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
” رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)
” رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
” رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)
” رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (جميعها سلبية)
” رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (ثلاث حالات إيجابية)
” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
” رحلة جدة : شركة MEA رقم 1369 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)
” رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)
” رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (حالة إيجابية واحدة)
وجاءت نتائج 15/01/2021 كالاتي:
” رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)
” رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)
” رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
” رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
” رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)
” رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
” رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)
” رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالتان إيجابيتان)
” رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
” رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة ستوكهولم : شركة SR رقم 1680 (جميعها سلبية)
” رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
” رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (جميعها سلبية)
” رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)
” رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
” رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)
” رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)
” رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)