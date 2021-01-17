لبنان | نتائج فحوص رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة العامة إستكمال فحوص‎ PCR ‎لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 14 و15 كانون الثاني ‏الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود 31 حالة إيجابية‎.‎

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 12:11 مساءً - منذ 18 دقيقة

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية