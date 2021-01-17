لبنان | الأبيض: للأسف كلام هارون دقيق للواقع السيئ

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 19 دقيقة

أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض في تغريدة ‏عبر “تويتر” أنه “للاسف، كلام نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ‏حول امتلاء اسرة كورونا في المستشفيات بما فيها اقسام الطوارئ هو ‏توصيف دقيق للواقع السيئ، وخاصة في بيروت، وجبل لبنان، والنبطية. ‏كان الله بعون المرضى واهاليهم، كما بعون الاطقم الطبية والتمريضية ‏والاسعافية‎”.‎

وكان هارون رأى أن “المشهد الوبائي في لبنان يعكس جزءاً من الواقع ‏وليس كلّه، معتبرا أن المشهد الحقيقي أسوأ بعد‎”.‎

وأوضح النقيب في حديث لـ”الشرق الاوسط” أن الأسرة كلها مشغولة في ‏الأقسام المخصصة لمرضى كورونا فضلاً عن امتلاء أقسام الطوارئ، ‏كاشفا أنه لا يوجد في المستشفيات الخاصة سرير واحد لا لمريض ‏كورونا ولا غيره، وهناك العشرات من المرضى يتنقلون من مستشفى ‏إلى آخر بحثاً عن سرير‎.‎

وقال:” الواقع أنّ مستشفيات لبنان تخطّت طاقتها الاستيعابيّة‎”.‎