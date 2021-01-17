لبنان | متعاقدو المهني: اجتماع اليوم لاتخاذ القرار النهائي بشأن الإضراب

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني في لبنان في ‏بيان، أنه “بعدما عقد الاساتذة مندوبو المعاهد والمدارس الفنية والمهنية، ‏لقاء موسعا ليل أمس عبر تطبيق‎ zoom، ناقشوا فيه الخطوات الواجب ‏اتخاذها للضغط من أجل إقرار إقتراح القانون الرامي لإحتساب العقد ‏كاملا، وحيث أن التوجه العام كان مع إعلان الإضراب العام، تقرر ‏توسيع حلقة الاتصالات اليوم لتشمل المعاهد كافة، لاخذ القرار بالاجماع ‏من هذا الموضوع ليكون شاملا وفاعلا.

حيث سيتم عقد اجتماع اليوم عند الثالثة والنصف عصرا لإعلان القرار ‏النهائي الذي يتناسب مع تطلعاتنا جميعا في ظل المعاناة التي نتعرض لها ‏جراء الازمتين الاقتصادية والوبائية. ‏

وبناء عليه نطلب من جميع المندوبين ومسؤولي اللجان في المحافظات ‏متابعة التواصل مع زملائهم ليكون القرار جامعا وموحدا لان مصلحتنا ‏واحدة وقضيتنا واحدة‎”.‎