لبنان | جعجع: لتوجيه ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان الى العائلات الفقيرة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أنه الى جانب كل الخسائر التي ألحقتها المجموعة الحاكمة الحالية بالشعب اللبناني على مدى السنوات الاربع الاخيرة، فهناك جريمة متمادية لا تزال تحصل حتى الساعة بحق ما تبقى من ودائع اللبنانيين.

وقال في بيان، “السلطة الحالية وتحت ستار ما تسميه الدعم منذ سنة وثلاثة أشهر ونيف تهدر مليارات الدولارات يذهبون إما تهريبا الى سوريا، وإما تنفيعا لبعض كبار التجار والمستوردين، وإما هباء لمن ليسوا بحاجة للدعم، فيما العائلات الفقيرة المحتاجة فعلا لا يصلها من هذا الدعم الذي يصرف على اسمها وعلى حسابها الا النزر اليسير اليسير”.

ودعا جعجع رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومة تصريف الأعمال حسان دياب والمجلس المركزي لمصرف لبنان وحاكم المصرف المركزي، اليوم قبل الغد الى وقف هدر المليارات كما تهدر في الوقت الحاضر، والى توجيه ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان الى العائلات الفقيرة المحتاجة حصرا، باعتبار ان هذا السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف ودعم هذه العائلات لسنوات قادمة بدلا من ان يكون دعمها لأشهر قليلة متبقية.