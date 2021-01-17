لبنان | كيف تبدو حال الطرقات لصباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت غرفة التحكم المروري عن حال الطرقات لصباح اليوم الأحد.‏

وأشارت إلى أن طريق عيناتا الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة ‏حتى المصعد الكهربائي.‏

طريق كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة وفاريا سالكة حتى ساحة وردة.‏

طريق جرد مربين الهرمل مقطوعة.‏

طريق العاقورة حدث بعلبك سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي ‏او المجهزة بسلاسل معدنية.‏ معاصر الشوف كفريا سالكة.‏

يذكر أن الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية أفاد ‏عبر ‏‏”فيسبوك” ان لبنان والمنطقة يمران بهدنةٍ جوّية خلال 24 ساعة ‏يتخلل الوضع امطاراً محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.‏

تتعمّق العاصفة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يوم ‏السبت وتتدنى قيم الضغط الجوّي الى 1006‏hpa‏ الأمر الذي سيزيد ‏من سرعة الرياح يومَي الأحد والإثنين لتتراوح بين 80 و 100 كم ‏في الساعة.‏

تسيطر الأجزاء الكبرى من السحب الركامية والرعدية على لبنان ‏وساحل سوريا وشمال فلسطين بعد نهار السبت، فتتحوّل الهطولات ‏الى طوفانية مصحوبة بالصواعق وحبّات البرَد العشوائية (محليّة)، ‏وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، فيما تتحوّل العاصفة فوق ‏‏1600 متر الى عاصفة ثلجية نظراً لغزارة الثلوج المرتقبة وسرعة ‏الرياح.‏