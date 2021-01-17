لبنان | كيف تبدو حال الطرقات لصباح اليوم؟

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توقعات الطقس
أفادت غرفة التحكم المروري عن حال الطرقات لصباح اليوم الأحد.
وأشارت إلى أن طريق عيناتا الارز مقطوعة وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي.
طريق كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة وفاريا سالكة حتى ساحة وردة.
طريق جرد مربين الهرمل مقطوعة.
طريق العاقورة حدث بعلبك سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية. معاصر الشوف كفريا سالكة.
يذكر أن الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية أفاد عبر ”فيسبوك” ان لبنان والمنطقة يمران بهدنةٍ جوّية خلال 24 ساعة يتخلل الوضع امطاراً محلية وانخفاض بدرجات الحرارة.
تتعمّق العاصفة فوق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يوم السبت وتتدنى قيم الضغط الجوّي الى 1006hpa الأمر الذي سيزيد من سرعة الرياح يومَي الأحد والإثنين لتتراوح بين 80 و 100 كم في الساعة.
تسيطر الأجزاء الكبرى من السحب الركامية والرعدية على لبنان وساحل سوريا وشمال فلسطين بعد نهار السبت، فتتحوّل الهطولات الى طوفانية مصحوبة بالصواعق وحبّات البرَد العشوائية (محليّة)، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر، فيما تتحوّل العاصفة فوق 1600 متر الى عاصفة ثلجية نظراً لغزارة الثلوج المرتقبة وسرعة الرياح.