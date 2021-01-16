لبنان | كركي تمنى على وزير الصحة خفض تعرفة “PCR” وتعميمه على المستشفيات

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 10:21 مساءً - منذ 10 ثواني

أوضح مدير عام ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ ​محمد كركي​، في حديث تلفزيوني، أن موافقات الإستشفاء ستؤمن بواسطة مندوبي ​المستشفيات​ الذين سيحضرون إلى مكاتب الصندوق، داعياً المضمونين إلى عدم الذهاب إلى المستشفيات إلا في الحالات القصوى.

من جهة ثانية، تمنى على وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​حمد حسن​ تعميم قرار خفض تعرفة فحص الكورونا إلى 100 ألف ليرة لبناني على جميع المستشفيات.

أما بالنسبة إلى موضوع إستبدال دواء البراند بآخر جنريك، لفت كركي إلى أن هناك شروطاً لهذه العملية، موضحاً أن المطلوب من الصيدلي أن يلعب دوره الإنساني والوطني في هذه العملية، وأن يكون هناك ثقة من قبل المواطن بالصيدلي.

كما أعلن كركي أن الصندوق أخذ قراراً بتمديد كل براءات الذمة حتى 31 آذار 2021، لافتاً إلى أن القرار أرسل إلى وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمل ​لميا يمين​، ومشيراً إلى أن الموافقة الإستثنائية من المفترض أن تصدر عن كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​حسان دياب​ في الأيام المقبلة.