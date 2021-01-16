لبنان | هكذا توزعت إصابات كورونا على المناطق اللبنانية.. وحارة حريك في المرتبة الأولى!

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 10:21 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - يناير - 2021 8:25 مساءً

سجّل لبنان اليوم السبت 5872 إصابة جديدة بفيروس كورونا و41 حالة وفاة، وفق ما أفاد التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة.

وبحسب الجدول التي نشرته الوزارة، والذي يُبيّن بالأرقام توزيع إصابات كورونا على الأقضية والبلدات اللبنانيّة، إليكم بالترتيب الكميّ المناطق الثلاث التي سجّلت أعلى نسب إصابات اليوم:

المرتبة الأولى: حارة حريك (قضاء بعبدا) 111 إصابة.

المرتبة الثانية: الأشرفية (قضاء بيروت) 101 إصابة.

المرتبة الثالثة: المنصورية (قضاء المتن) 95 إصابة.