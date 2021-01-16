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لبنان | بالصّور: دهم مصنع لتصنيع مواد أوليّة تُستعمل في صناعة “الكبتاغون”

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كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ ساعتين
دهم مصنع مواد أوليّة لصناعة الكبتاغون

دهم مصنع مواد أوليّة لصناعة الكبتاغون

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:

نتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، ومن خلال عمليّات رصد ومتابعة حثيثة، تمكّنت فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الاقليمي من تحديد مكان لتصنيع موادّ أوّليّة تُستخدم في صناعة الحبوب المُخدّرة.

بتاريخ 5-1-2021 قامت قوّة من الفصيلة المذكورة بمداهمة المصنع الكائن في بلدة يونين، وألقت القبض على كلٍ من:

ق. ق. (مواليد عام 1988، لبناني)
ر. ق. (مواليد عام 2003، لبناني)
وضبطت /3,250/ كلغ. من الموادّ الاوليّة التي تُستخدم في صناعة حبوب الكبتاغون.

أُودع الموقوفان مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

دهم مصنع مواد أوليّة لصناعة الكبتاغون

دهم مصنع مواد أوليّة لصناعة الكبتاغون

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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