لبنان | البزري: فايزر ليست متساهلة معنا في الموضوع المالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ 53 دقيقة

أشار رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا عبد الرحمن البزري إلى أن “العد العكسي الحقيقي بدأ لاستقبال اللقاحات في النصف الاول من شباط وقد يأتي في الربع الاول من الشهر”.

ولفت البزري في حديثٍ تلفزيوني إلى أن “من يستحق تلقي اللقاح أوّلا هم العاملون في القطاع الصحي خصوصًا من في الخطوط الأمامية والممرض والمسعف قبل الطبيب”.

وأوضح أن “اللقاح سيصل إلى لبنان تدريجيًا إن كان من شركة فايزر أو غيرها”، وأضاف: “مشكلتنا أنّ لبنان ما زال مصنفا دولة متوسطة الدخل وفايزر ليست متساهلة معنا بالموضوع المالي”.