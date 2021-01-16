لبنان | رئيسة قسم الطوارئ في “الجامعة الأميركية”: الوفيات ستزداد ليس بسبب كورونا فقط

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أكدت رئيسة قسم الطوارئ في مستشفى الجامعة الأميركية د. ايفلين حتي أنه “لا يمكن الاستمرار ان لم يتم تفعيل كل الطاقات في القطاع الطبي”، وأشارت إلى أنه “لا يجب الاعتماد على عدد محدود من المستشفيات”، وأعلنت أن “الوفيات ستزداد ليس بسبب كورونا بل بسبب عدم التمكن من دخول المستشفى”.

ولفتت حتي في حديثٍ للـ”ال بي سي” إلى أن “تجهيز المستشفيات لاستقبال مرضى كورونا مكلف، ويحتاج إلى جهد كبير، بما في ذلك تدريب الطاقم التمريضي”، وأضافت: “اليوم علينا تفعيل كل الطاقات وهناك شركات تأمين لا تغطي مريض كورونا”.