لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 08:47 صباحاً - منذ 20 دقيقة

أعلنت غرفة التحكم المروري، حال الطرقات الجبلية صباح اليوم، وأتت كالتالي:

عيناتا الارز مقطوعة، وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي.

كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة وفاريا سالكة حتى ساحة وردة .

جرد مربين الهرمل مقطوعة.

العاقورة حدث بعلبك سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية.

معاصر الشوف كفريا سالكة.

طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكة والرؤية جيدة