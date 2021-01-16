لبنان | إليكم الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج

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كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 08:47 صباحاً - منذ 20 دقيقة
عيناتا الارز مقطوعة، وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي.
الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج
أعلنت غرفة التحكم المروري، حال الطرقات الجبلية صباح اليوم، وأتت كالتالي:
عيناتا الارز مقطوعة، وضمن الارز سالكة حتى المصعد الكهربائي.
كفرذبيان حدث بعلبك مقطوعة وفاريا سالكة حتى ساحة وردة .
جرد مربين الهرمل مقطوعة.
العاقورة حدث بعلبك سالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او المجهزة بسلاسل معدنية.
معاصر الشوف كفريا سالكة.
طريق ضهر البيدر وترشيش زحلة سالكة والرؤية جيدة