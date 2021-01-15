لبنان | عراجي: اللقاح الصيني من اللقاحات التي اعتمدتها دول عدة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 23 دقيقة

غرّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي عبر “تويتر” قائلاً: “رداً على سؤال أوضحت أن اللقاح الصيني هو من اللقاحات التي اعتمدتها دول عدة إلى جانب لقاحات أخرى ومن هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة التي لديها معايير صحية عالية ومشهود لها باهتمامها الكبير بصحة مواطنيها والمقيمين على أراضيها”.

وأقر البرلمان اللبناني، الجمعة، قانونا خاصا باستخدام المنتجات الطبية في حالات الاستخدام الطارئ للأدوية واللقاحات، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب للحصول على لقاحات كورونا جديدة.

ويشمل القانون، “الحالات الطبية الاستثنائية التي تضطر فيها الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الصحة العامة إلى إصدار توصيات علمية أو موافقات طبية، وفقا لما يلي: الاستخدام الطارئ للمنتج الطبي قبل الحصول على شهادة التمثيل الكاملة، واستخدام المنتج الطبي المسجل في استخدام علاجي طارئ غير وارد في التسجيل الكامل”.

وبحسب القانون تعتبر حالات استثنائية على سبيل المثال “الأوبئة، الأمراض السارية والمعدية الجائحة، حالات التسمم الكيميائي والنووي، والتي من شأنها أن تسبب أضرارا كبيرة للمواطنين على المستوى الوطني”.

وكانت وزارة الصحة العامة أعطت الموافقة للحصول على لقاح “فايزر”، غير أن الشركة المنتجة للقاح اشترطت إقرار القانون المذكور لكي تقوم بإرسال اللقاحات إلى لبنان، وذلك بغرض رفع المسؤولية عنها بالنظر إلى أن لقاح “فايزر” قد نال ترخيصا للاستخدام الطارئ فقط.