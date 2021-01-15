لبنان | لجنة المستعان بهم بعد الظهر: مستمرون في إضرابنا رغم التهديدات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 07:56 مساءً - منذ 46 دقيقة

أعلنت “لجنة المستعان بهم بعد الظهر” في بيان، أنها “بعد التواصل مع المعنيين في وزارة التربية ووحدة التعليم الشامل ورابطة التعليم الأساسي، توصلت إلى عدة أمور منها:

1- حق الإضراب حق مشروع لنا وسيتم التعامل مع أي تهديد من قبل الرابطة الرسمية الخاصة بالتعليم بالأساسي.

2- مستحقات “التعليم عن بعد” عن الفصل الثاني من العام الماضي مصيرها غير معروف حتى اليوم، لجهة تحويل الأموال كما يقال، أم لجهة تأمين التمويل للسنة الحالية 2020 – 2021.

3- يتم التداول بخصوص تعديل بدل الحصة وما من معلومات أو تطمينات بتغييرها بسبب معوقات من الأمم المتحدة ومصرف لبنان.

4- نؤكد كلجنة مستعان بهم بعد الظهر، أننا منفتحون على أي شخص يمد لنا يد العون من أجل تكوين لجنة أكثر فاعلية على صعيد لبنان من كل المناطق والمحافظات”.

وأوضحت اللجنة أن “الإضراب مستمر حتى الساعة، وأي بيان يناقض ذلك هو بيان باطل بنظرنا، وذلك بسبب الإجحاف الذي لحق جراء تقليص ساعاتنا بعد الظهر واحتساب النصف منها”، داعية “كافة الزميلات والزملاء إلى رص الصفوف والتوحد دفاعا عن مطالبنا المحقة، كما يفعل الزملاء في الدوام الصباحي”.

وإذ أكدت أن “الإضراب هو السبيل الوحيد لتحصيل حقوقنا”، تعهدت بـ”تعويض كافة المناهج والمهام المطلوبة منا تجاه طلابنا”.

وشددت على رفضها “ممارسة أساليب التهديد”، داعية الى “الإسراع في وقف استخدام هذا الاسلوب المهين من مدراء أو منسقين والتراجع عنه مع الاعتذار لزملائنا خصوصا الذين أجبروا على تعليق إضرابهم، مع محاسبة كل من استخدمه”، مكررة مطالبتها الرابطة ب”إرسال ضمانة عن تعهداتها بعدم فصل أي زميلة وزميل وحقهم بالإضراب عبر بيان أو عقد مؤتمر صحافي والقيام بدورها النقابي المفروض والوقوف إلى جانب الأساتذة بالأفعال وليس بالأقوال والوعود”.