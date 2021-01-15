لبنان | بلدية بيروت: جولات لمراقبي مصلحتي الصحة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 07:56 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت البيان الآتي: “تنفيذا للبلاغ الصادر عن محافظ بيروت القاضي مروان عبود إلى أصحاب المحال التجارية والمؤسسات الخاصة في المدينة بضرورة التقيد بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، والمتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، قام مراقبو مصلحة الصحة العامة في بلدية بيروت، بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت، بجولات فجائية على عدد من المؤسسات والمحال والسوبرماركت المستثناة من قرار الإقفال العام، والتي تقوم بخدمة الديليفيري في مدينة بيروت، وتم الكشف على نوعية وجودة المواد والاغذية الموجودة فيها للتأكد من مطابقتها شروط سلامة الغذاء.

وكان مراقبو مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت قاموا، صباح اليوم، بجولة على عدد من المحال والسوبرماركت في العاصمة للتأكد من تقيدها بإجراءات السلامة العامة، خصوصا لناحية التزام موظفي وعمال تلك المحال والسوبرماركت وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي.

من جهة أخرى، قام فوج حرس مدينة بيروت بتسيير دوريات راجلة وسيارة في الجزء التابع لبلدية بيروت من سوق صبرا الشعبي لمنع أي خرق يتعلق بقرار الاغلاق العام للحد من تفشي فيروس كورونا. كما وضع نقاط تمركز لعناصره على امتداد الكورنيش البحري لبيروت وفي عدد من شوارع العاصمة”.