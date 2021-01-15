لبنان | نعمه لوزارة الدفاع: لتوقيف الشاحنات التي تنقل الطحين دون قسائم لمنع الاحتكار أو التهريب

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 06:03 مساءً - منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 5:56 مساءً
راؤول نعمة
وجّه وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه كتاباً الى وزارة الدفاع الوطني طلب فيه الايعاز لقوى الجيش اللبناني، بـ
“توقيف الشاحنات التي تنقل الطحين والعلف على الأراضي اللبنانية وخاصة بالقرب من الحدود، والتأكد من سائق الشاحنة بأنه يملك قسائم رسمية تؤكد ملكية الطحين والعلف والجهة المرسل اليها مع الفاتورة والعنوان ورقم الهاتف، على أن يتم مصادرة الكمية للمنفعة العامة إذا لم يكن مع السائق المستندات الرسمية، وذلك بهدف منع الاحتكار أو التهريب أو الاستغلال في السوق السوداء”