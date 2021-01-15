لبنان | نعمه لوزارة الدفاع: لتوقيف الشاحنات التي تنقل الطحين دون قسائم لمنع الاحتكار أو التهريب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 06:03 مساءً - منذ 24 دقيقة

آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 5:56 مساءً

وجّه ​وزير الاقتصاد​ والتجارة ​راوول نعمه​ كتاباً الى ​وزارة الدفاع الوطني​ طلب فيه الايعاز لقوى ​الجيش اللبناني​، بـ

“توقيف ​الشاحنات​ التي تنقل ​الطحين​ والعلف على الأراضي اللبنانية وخاصة بالقرب من الحدود، والتأكد من سائق الشاحنة بأنه يملك قسائم رسمية تؤكد ملكية الطحين والعلف والجهة المرسل اليها مع الفاتورة والعنوان ورقم ​الهاتف​، على أن يتم مصادرة الكمية للمنفعة العامة إذا لم يكن مع السائق المستندات الرسمية، وذلك بهدف منع الاحتكار أو التهريب أو الاستغلال في السوق السوداء”