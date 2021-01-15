لبنان | في الدوير.. فحوص دم مجانية للكشف عن مناعة الجسم ضد الفيروس

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

أجرت بلدية الدوير بالتعاون مع وزارة الصحة – طبابة قضاء النبطية ومستشفى رزق الجامعي LAUMCRH، فحوص دم مجانية (فحوصات IGG و IGM) لتحديد المصابين بفيروس كورونا (Covid-19)، والكشف عن مناعة الجسم ضد الفيروس، وذلك ضمن سلسلة الأنشطة والإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا، في ظل ازدياد أعداد الإصابات بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وقد بلغ عدد الفحوص 202 فحصا من ابناء البلدة.

واشرف على الحملة رئيس بلدية الدوير المحامي محمد قانصو الذي تمنى “الشفاء لجميع المصابين في الدوير وفي كل المناطق”، مشددا على “ضرورة التزام التدابير والاجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا “.