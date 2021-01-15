لبنان | دياب: النظام الرقمي رغم ثغراته استطاع أن يحقق النجاح

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 04:09 مساءً - منذ 34 دقيقة

آخر تحديث: 15 - يناير - 2021 3:53 مساءً

لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى أن “وزارة الصحة، تحاول العمل على زيادة عدد الأسرّة في العناية الفائقة”، مشيراً إلى أن وزير الصحة أبلغه قبل إصابته بالوباء، بأن أسرّة العناية الفائقة في المستشفيات الخاصة والحكومية زادت من عددها للأسرّة، لاستقبال المزيد من المرضى”.

وقال دياب خلال تفقده قبل ظهر اليوم غرفة إدارة الكوارث في السراي الحكومي، للإطلاع على سير العمل فيها: “أتمنى أن تمُرّ المرحلة بأسرع وقتٍ ممكن، وسط تفاقم الوباء على الصعيد العالمي، لذا علينا التحلي بالصبر كي تمر المرحلة بأقل عددٍ ممكن من الإصابات”.

وأردف قائلاً: “علينا التكاتف لمواكبة المرحلة الصعبة، والجيش سيبدأ بتوزيع مبلغ الـ 400 ألف ليرة على عدد لا يقل عن ربع مليون عائلة، أي حوالي المليون ونصف مليون شخص، والموضوع يتطلب مدة شهر لأنه يشمل كل المناطق اللبنانية”.

ورأى أنه “تم رفض 17 ألف طلب لأشخاص طلبوا الإستثناء، وهذا يدل على فعالية النظام”.

وبالنسبة لموافقة البنك الدولي على قرض الـ246 مليون دولار، قال دياب: “نقوم بكافة الإجراءات اللازمة وستعطي الوزارات المعنية موافقاتها في مطلع الأسبوع المقبل ليحال الملف إلى المجلس النيابي”.

أما في مسألة لقاح كورونا، فقال: “شكّل وزير الصحة لجنة أطباء موسعة برئاسة الدكتور عبد الرحمن البزري لوضع خطة متكاملة بمواكبة الوزير حمد حسن، على أن تعلن الخطة في المستقبل القريب بكل جوانبها”.